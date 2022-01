Dieux sur les terrains, rois sur Instagram

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les rois d'Instagram.... et pas qu'en comparaison avec les autres sportifs.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les rois du football sur le terrain, et ils se sont partagés les records et les Ballons d’Or ces dernières années. Ces deux joueurs sont, d’une façon certaine, deux des plus grands joueurs de l’histoire passée et future.

Mais actuellement, où les réseaux sociaux sont devenus très importants, les deux joueurs sont aussi loin devant tout le monde dans ce domaine. Si on prend le top des footballeurs sur Instagram ; Ronaldo a 392 millions de followers, Messi 302 millions. Derrière, loin derrière, il y a Neymar (168M), Beckham (qui est le premier joueur à la retraite), Mbappé, Ibrahimovic, Marcelo, Pogba, Sergio Ramos et James Rodriguez. Tel est le top 10.

Si on fait un classement général, incluant toutes les personnalités au global, Ronaldo est toujours en tête devant Kylie Jenner (303M), et Lionel Messi. Ce sont les deux footballeurs qui sont dans le top 10 qui est composé de Ariana Grande, Dwayne Johnson, Selena Gomez, Kim Kardashian, Beyoncé, Justin Bieder et Kendal Jenner.

On le sait, depuis plusieurs années, les footballeurs sont aussi devenus influents sur Instagram. En voici la preuve, et ce n’est que le début.