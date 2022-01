La marche est-elle trop haute pour l'AC Milan et Alexis Saelemaekers ?

Ce lundi, l'AC Milan s'est incliné sur la pelouse du Spezia, 15e de Serie A. Cette défaite empêche aux coéquipiers d'Alexis Saelemaekers de reprendre la tête du championnat au nez et à la barbe du champion Intériste. Mais alors, ce Milan est-il trop court pour à nouveau conquérir des sommets ?

Depuis deux saisons, l'AC Milan redevient un grand. Du moins, il essaye d'en redevenir un. Alors que la précédente direction, sous l'investisseur chinois Li Yonghong, avait enflammé le marché des transferts avec des sommes assez élevées investies (plus de 380 millions d'euros investis sur les saisons 2017-2018 et 2018-2019, avec les venues de joueurs comme Paqueta, Bonucci, Piatek ou, dans une moindre mesure, Higuain, à des frais considérables), l'AC Milan dépense moins, et mieux. Il suffit de voir l'impact que des joueurs comme Franck Kessié, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Mike Maignan ou Olivier Giroud sont capables d'avoir : celui de redonner à nouveau au club une vraie dimension. Cela passera aussi par les jeunes : recruté pour seulement la somme de 5,25 millions d'euros à Anderlecht, Alexis Saelemaekers fait partie de cette nouvelle classe "biberon", aux côtés des Sandro Tonali, Daniel Maldini ou Brahim Diaz, qui permet d'entrevoir des jours encore meilleurs chez les Rossoneri.

Encore un palier à franchir...

Car oui, ce Milan-là est encore trop tendre. Même si, depuis le départ de Gennaro Gattuso et la prise de fonction de Stefano Pioli, les Milanais évoluent à un haut niveau de performance et sont capables de faire peur à n'importe quelle équipe, il leur manque ce petit quelque chose pour franchir le, voire les paliers qui les séparent du top européen. Ils ont en effet manqué la qualification pour la Champions League pour la saison dernière alors qu'elle leur tendait les bras, pour ensuite se faire éliminer cette saison en terminant derniers de leur groupe. Tombant face à des équipes plus habituées à jouer chaque année la compétition, leur dernier match contre Liverpool était d'ailleurs criant de ce manque de mordant, pas de qualité mais d'incision, parfois presque de pragmatisme.

Et cela, presque à l'image d'Alexis Saelemaekers. Entendons-nous bien : depuis son arrivée à Milan en 2020, le milieu offensif - qui joue pratiquement tous ses matchs en tant qu'ailier droit - a énormément progressé. Alexis est plus mature, toujours aussi volontaire mais bien plus cohérent dans ce qu'il produit sur le terrain. Ne ménageant pas ses efforts, il vient souvent aider à la récupération afin d'aider à amorcer des transitions. Joueur régulier avec le Milan - il a déjà disputé 1807 minutes cette saison -, il a aussi commencé à faire des étincelles avec les Diables Rouges, où ses dribbles et gestes techniques lui ont vite apporté le soutien de la part des supporters. Soutien dont un joueur encore très jeune tel que lui a réellement besoin.

© photonews

Il manquerait peut-être encore une chose à Alexis Saelemaekers : le réalisme, l'efficacité. Le Belge est certes très beau à voir jouer mais il n'a marqué qu'1 but et délivré 3 passes décisives cette saison. Cela est regrettable, étant donné qu'il a un profil destiné à se porter très rapidement dans le dernier tiers. Evidemment, cela viendra avec l'âge, avec l'expérience. On peut tenter une comparaison avec un Theo Hernandez, excellent offensivement mais souvent encore trop tendre et coupable de fautes de déconcentration.

La saison dernière, le Milan avait tenu la tête de la Série A de la 4e à la 22e journée, position qu'ils n'avaient plus jamais retrouvée par après. Cette période de la saison semble difficile à négocier pour les hommes de Stefano Pioli, puisque la défaite (houleuse) contre le Spezia s'est justement déroulée dans le cadre de la...22e journée.