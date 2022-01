Manchester United déroule en seconde période à Brentford, un jeune talent marque son premier but

Manchester United a dû attendre la seconde période pour prendre l'ascendant sur Brentford, mais n'a ensuite rien lâché.

Alors que Cristiano Ronaldo était titulaire après avoir manqué deux rencontres en raison de problèmes de hanche, la solution est venue en seconde période des oeuvres d'un joueur ayant presque la moitié de son âge : le jeune talent Anthony Elanga était titularisé pour la seconde fois consécutive par Ralf Rangnick, et le Suédois ouvrait le score à la 55e, servi par Fred. Elanga inscrivait là son second but chez les professionnels : en mai 2021, il offrait la victoire aux Red Devils à Wolverhampton.

Mason Greenwood doublait la mise à la 62e, servi par Bruno Fernandes, qui récidivait à l'assist pour le but du K.O. offert à Marcus Rashford. Trois talents du cru et deux passes décisives d'un Fernandes en grande forme : malgré le 1-3 signé Toney (85e), Rangnick pouvait avoir le sourire au coup de sifflet final. La victoire en dernière seconde de Tottenham sur la pelouse de Leicester City empêche cependant les Mancuniens de faire une belle opération au classement.