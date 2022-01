Thomas Tuchel évoque la passe compliquée que traverse Chelsea

Après un début de saison en boulet de canon, les Blues marquent le pas et ne sont plus dans la course au titre.

Chelsea et Thomas Tuchel vivent des jours difficiles. Après un début de saison parfait, les Blues marquent le pas en cette mi-saison et ne semblent être à même de batailler pour le titre (ils comptent douze points d'écart sur le leader Man. City avec un match en plus). Tuchel s'est exprimé sur les raisons de cette méforme : "Nous sommes fatigués mentalement et physiquement et cela se voit dans nos performances. Regardez notre calendrier, nous n'avons pas arrêté depuis novembre. Nous sommes une équipe qui joue, joue, joue", a-t-il déclaré à l'issue du match nul contre Brighton.