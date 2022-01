Quand Timo Werner se dit étonné par le soutien des supporters de Chelsea

Volontaire dans le jeu mais moins lucide devant les buts adverses, l'attaquant allemand n'a jamais eu le rendement espéré chez les Blues.

Timo Werner (25 ans, 19 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) n'arrive pas à enchaîner les buts avec Chelsea et est régulièrement critiqué pour le fait d'être brouillon dans les seize derniers mètres. Sur l’ensemble de la saison dernière, la Premier League a comptabilisé 18 ratés de l'Allemand sur des actions franches.

Toutefois, l'ancien joueur du RB Leipzig n’oublie pas que les supporters des Blues ont continué à le soutenir. "Parfois, je ne comprends pas pourquoi ils me supportent autant, alors que je suis un attaquant qui veut marquer mais qui rate des occasions. C'est tellement amusant de jouer devant les fans de Chelsea quand ils me soutiennent comme ils le font. Cela me rend plus fort quand je rate des occasions ou que je traverse des moments difficiles. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match, à 100%, pour que l'équipe soit heureuse", a lâché l'attaquant lors d’un entretien accordé à Sky Sports.