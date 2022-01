Chelsea s'impose face à Tottenham et se relance

Les Blues devaient s'imposer face au Spurs pour espérer tenir le rythme imposé par leurs concurrents. C'est désormais chose faite.

Duel londonien au programme, avec Chelsea qui recevait Tottenham. Dans leur antre de Stamford Bridge, les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés 2-0, sur des buts de Ziyech (47e) et Thiago Silva (55e). Romelu Lukaku était également titularisé à la pointe de l'attaque des Blues et a joué tout le match.

Après 45 premières minutes sans goal au marquoir, c'est le marocain Hakim Ziyech - non repris pour la CAN par son sélectionneur Vahid Halilodzic - qui allait décanter la situation. L'ailier recevait le ballon après un débordement de Callum Hudson-Odoi et enroulait magnifiquement en laissant Hugo Lloris totalement impuissant (47e).

Dit is de Hakim Ziyech waar ze bij @ChelseaFC op zaten te wachten! 🚀🤯 pic.twitter.com/y2OkVaBQUI — Play Sports (@playsports) January 23, 2022

Les Blues doublaient la mise moins de 10 minutes plus tard. Le défenseur brésilien Thiago Silva reprenait de la tête un coup-franc brossé par Mason Mount et assurait alors les 3 points de son équipe (55e). Stamford Bridge exulte. Londres est bleue aujourd'hui.

Chelsea enregistre ici une précieuse victoire puisque la seconde place et Liverpool ne sont qu'à un point, mais avec deux matchs de moins...