Patrick Vieira s'exprime sur un éventuel départ de Christian Benteke

Christian Benteke va-t-il quitter Crystal Palace cet hiver ? L'entraîneur des Eagles, Patrick Vieira, n'a même pas l'air de se poser la question ...

Christian Benteke est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 à Crystal Palace, et avait prolonté son bail en juin de l'année dernière. Il a retrouvé des couleurs chez les Eagles, même s'il n'est pas systématiquement titulaire ces derniers mois (20 matchs, 4 buts en PL). Un départ ? Patrick Vieira n'y pense même pas. "Christian aime ce club et y est heureux, je pense qu'il sera toujours ici au terme du mercato. Pour être honnête, je ne pensais même pas que ce serait un sujet de conversation", déclare-t-il dans The Independent. "Il est heureux d'être ici, je suis heureux qu'il soit ici et nous travaillons ensemble pour rendre le club meilleur".

Benteke a notamment été cité à Burnley et à Newcastle United - ces derniers s'étant déjà renforcés avec l'arrivée de Chris Wood au détriment ... des premiers, qui auraient donc bien besoin d'un nouvel attaquant. Mais Crystal Palace n'est donc a priori pas vendeur.