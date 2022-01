Thomas Tuchel : "Romelu manque de confiance en lui"

Le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, s'est exprimé quant à la situation de Romelu Lukaku avant le choc de ce dimanche contre Tottenham (17h30). Dans des propos relayés par SkySports, l'Allemand décrit un certain manque de confiance actuellement chez son attaquant, qui n'a marqué qu'à une seule reprise depuis le début de l'année 2022.

"Lukaku manque un peu de confiance en lui pour l'instant. Il ne se livre pas assez, il manque un peu d'impulsion", a-t-il expliqué. "Nous essayons de faire en sorte qu'il retrouve cela, mais c'est peut-être le plus compliqué parce que les attaquants sont des joueurs sensibles". Il a néanmois précisé que la situation s'appliquait à l'ensemble de ses joueurs offensifs, qui marquent difficilement ces dernières semaines. "Ca ne vaut pas uniquement pour Romelu, il n'est pas le seul qui éprouve des difficultés. Nous n'avons pas, pour le moment, un autre joueur qui marque dès qu'il en a l'occasion, et marque encore et encore.

