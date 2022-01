Christian Eriksen est à l'Ajax

Libre depuis sa résiliation de contrat avec l'Inter Milan et à la recherche d'un nouveau club, Christian Eriksen (29 ans) est actuellement en train de s'entraîner avec l'équipe B de l'Ajax Amsterdam. "L'ancien milieu de terrain de l'Ajax Christian Eriksen s'entraîne avec Jong Ajax cette semaine. L'international danois s'efforce de maintenir son niveau de forme physique jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau club. Le Danois a reçu le feu vert de ses médecins en décembre pour reprendre sa carrière de footballeur après des mois de récupération individuelle. En attendant, Eriksen sera autorisé à s'entraîner avec Jong Ajax au Toekomst", peut-on lire dans le communiqué ajacide.

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.