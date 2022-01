Michel-Ange Balikwisha, bientôt la confirmation ?

Arrivé à l'Antwerp en ce début de saison dans des circonstances difficiles, le jeune joueur semble retrouver la forme.

Michel-Ange Balikwisha a marqué ce week-end lors du match nul entre l'Antwerp et le STVV (1-1). D'une jolie frappe, il a trompé Daniel Schmidt et a ouvert le score pour ses couleurs sur la pelouse du Bosuil.

Depuis le début de l'année 2022, le jeune international U21 a été décisif dans tous ses matchs joués avec l'Antwerp : deux assists face à Charleroi et un but face au KVO la semaine dernière. Il est à 3 buts depuis le début de la saison en Pro League, compteur qu'il avait débloqué contre ses anciennes couleurs, lors de la défaite 2-3 face au Standard.

Plus gros transfert entrant de l'histoire de l'Antwerp (5 millions d'euros), son départ vers Anvers l'été dernier avait fait les gros titres, le Standard voulant que son joueur rejoigne Bruges pour 7 millions. Sifflé par le public de Sclessin lors de la victoire 2-5 en août dernier, Michel-Ange a aussi dû récupérer d'une blessure à la hanche qui l'a écarté des terrains en début de saison.

Enfin lancé ?

Malgré toutes ces circonstances et son jeune âge, Balikwisha semble avoir retrouvé des couleurs. Son coach Brian Priske, comme il l'a déclaré dans le Nieuwsblad, compte sur lui et aime beaucoup son profil.

Je suis très heureux qu'il soit avec nous et pas au Club de Bruges ou ailleurs. -Brian Priske

Après la victoire contre Charleroi, le coach danois a salué le très bon match de Balikwisha, en soulignant sa polyvalence, lui qui a été aligné en tant que milieu offensif mais aussi en tant qu'attaquant alors qu'il est habitué à évoluer en tant qu'ailier.

"Balikwisha a montré qu'il est un excellent milieu de terrain offensif et que nous pouvons également le mettre en position d'attaquant, comme nous l'avons fait dans les 20 dernières minutes du match. Il est excellent depuis plusieurs semaines, il court beaucoup, fait des actions avec et sans ballon et a une bonne discipline défensive. Il a également failli marquer et a été bon avec deux passes décisives, donc un bon match de sa part."

Buteur également lors de la victoire en Europa League face à l'Olympiakos, la pépite semble donc être sur la bonne voie.