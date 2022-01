Sadio Mané donne des nouvelles rassurantes

Ce mardi, le Sénégal a pris la mesure du du Cap-Vert (2-0) en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont cependant vu sortir sur blessure leur capitaine et meilleur joueur Sadio Mané.

À la 53e minute, Sadio Mané, bien lancé en profondeur et en avance sur le gardien adverse, est heurté violemment à la tête par celui-ci. Sur les images, on peut voir le Sénégalais perdre connaissance et s'écrouler lourdement sur la pelouse après le choc tête contre tête. L'attaquant de Liverpool trouvera le moyen d'inscrire l'ouverture du score quelques minutes plus tard avant de devoir céder sa place et d'être transporté vers l'hôpital.

Quelques heures plus tard, celui qui doit affronter en quart de finale, le vainqueur de Mali-Guinée Équatoriale a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram, aux côtés du gardien cap-verdien. "Alhamdoulilah, tout va bien, merci à tous pour vos messages". De quoi rassurer les supporters sénégalais sur un probable retour avant les quarts.