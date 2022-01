Vahid Halilhodzic : "On ne dit pas qu'on est les meilleurs et qu'on est les plus beaux"

Le Maroc a pris la mesure du Malawi (2-1) en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi soir.

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, n'a jamais douté de ses joueurs même s'il admet un manque d'efficacité de leur part. "Ce n'était pas un match facile. Après le but fantastique qu'ils ont marqué, encore une fois l'équipe a réagi. Quand vous vous créez autant d'occasions, ça veut dire que l'équipe possède un bon fond de jeu. Elle a joué une des meilleures premières périodes que j'ai vues à la CAN, et je regarde beaucoup de matchs, avec un tel niveau de rythme, dans la construction...", a souligné le coach des Lions de l'Atlas.

"Malheureusement il nous manque l'efficacité. Mais les gars n'ont pas lâché, Youssef (En-Nesyri) a marqué, je suis très content pour lui. Je suis toujours resté confiant. On ne dit pas qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on joue le meilleur football. On est dans la modestie, mais derrière nous il y a beaucoup de travail et de détermination. À chaque match comme ça on est plus fort, on prend confiance", a conclu coach Vahid.