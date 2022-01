Officiel : Bordeaux accueille un ancien de l'OL

Il avait récemment résilié son contrat avec les Gones.

Les Girondins de Bordeaux viennent d'officialiser la venue du défenseur brésilien Marcelo (34 ans). Il s'est engagé pour les 6 prochains mois avec l'actuel 17e de Ligue 1.

Avec Marcelo, Bordeaux prend le risque d'accueillir un joueur totalement hors de forme qui n'a plus joué depuis le mois d'août et sa mise à l'écart du groupe professionnel lorsqu'il jouait à Lyon. Néanmoins, s'il retrouve vite des sensations, il pourrait faire office de très bonne pioche pour des Bordelais qui sont à la peine défensivement et qui affichent le triste statut de pire défense de Ligue 1.