CAN : le Sénégal rejoint le Burkina Faso en demi-finale aux dépens de la Guinée Équatoriale

Les Lions de la Teranga ont été trop forts pour l'une des belles surprises de cette CAN.

Le Sénégal l'a emporté ce dimanche soir lors du dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, venant à bout de la Guinée Équatoriale qui aura opposé une belle résistance au terme d'un parcours inattendu. Famara Diedhiou, attaquant d'Alanyaspor, ouvrait le score à la 28e minute de jeu.

En seconde période cependant, la Guinée égalisait via Buyla (59e) ; il faudra un but de l'ancien d'Anderlecht Cheikhou Kouyaté (68e, 2-1) pour remettre le Sénégal sur de bons rails. Ismaïla Sarr, monté au jeu, tuera le match et le suspens en fin de rencontre (79e, 3-1). Les Lions de la Teranga affronteront le Burkina Faso en demi-finale.