Officiel : Manchester City engage une pépite de River Plate

C'est officiel Julián Álvarez rejoint Manchester City. Le prometteur attaquant de River Plate pose ses valises en Premier League où un énorme défi l'attend.

Les Mancuniens ont dépensé près de 20 millions d'euros pour le meilleur buteur du défunt championnat argentin, qui est annoncé comme le successeur de Kun Aguero.

Álvarez retourne immédiatement en prêt à River jusqu'en juin 2022. Il pourrait y prolonger son séjour en fonction du parcours du club en Copa Libertadores.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️