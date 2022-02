Michiel Jonckheere (Courtrai) aurait pu partir cet hiver : "Deux clubs de D1B étaient intéressés"

Ce mercredi, Michiel Jonckheere a été titularisé pour la première fois de la saison. Un soulagement malgré la défaite car le milieu de terrain n'avait plus joué depuis ... septembre.

On pensait Michiel Jonckheere (32 ans) sur une voie de garage au KV Courtrai, n'ayant plus joué une seule minute depuis septembre dernier. Mais cet hiver, le vétéran a visiblement convaincu Karim Belhocine : il a commencé un match pour la première fois de la saison ce mercredi contre l'Antwerp. "C'est étrange à dire malgré la défaite, mais nous pouvons être fiers. Nous avons fait un excellent match. Après le rouge de Verstraete, nous avons complètement dominé. Nous sommes très malchanceux, c'est incroyable", regrette-t-il après la rencontre dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Courtrai aurait aimé reporter la rencontre : "Nous n'avions que 13 joueurs de champ disponibles pour ce match. On s'attendait à un peu de solidarité, mais la Pro League n'a rien voulu entendre et nous avons dû jouer", affirme Jonckheere, qui aurait de son côté pu partir cet hiver : "Ce furent cinq mois difficiles pour moi. J'aurais pu partir cet hiver, mais je ne l'ai pas fait. J'avais des offres du Danemark et de deux équipes ambitieuses de D1B. Je n'ai rien contre ces équipes, mais à ce stade de ma carrière, je ne veux plus trop bouger", confesse-t-il. "Mon gamin vient d'entrer à l'école. J'espère avoir prouvé que le coach pouvait compter sur moi. Si pas, on verra en été".