Schreuder explique le remplacement de Mitrovic : "J'ai senti que je devais intervenir après sa carte jaune"

Le défenseur croate a été remplacé après seulement 30 minutes lors du match contre Gand. Et selon son coach Alfred Schreuder, rien à voir avec une quelconque blessure...

Lors de la victoire sur Gand en demi-finale aller de Croky Cup (0-1, avec un but de Charles de Ketelaere), le coach néerlandais du Club de Bruges Alfred Schreuder a décidé de remplacer Matej Mitrovic après seulement 33 minutes de jeu, peu de temps après que son défenseur ait écopé d'une carte jaune. Son remplaçant et nouveau transfuge hivernal brugeois, Denis Odoi, s'est lui aussi vu brandir la même sanction de la part de Nathan Verboomen peu de temps après son entrée au jeu, après un geste à l'encontre de Tarik Tissoudali. L'ancien de Fulham, d'Anderlecht et de Lokeren a ensuite bien "tenu la baraque" en seconde mi-temps.

Alors que l'on aurait pu croire à une blessure de Mitrovic, expliquant ainsi sa sortie prématurée, Alfred Schreuder a expliqué qu'il n'en était rien et que cela se justifiait par des raisons tactiques.

"J'ai senti que je devais intervenir après son carton jaune. Non seulement Mitrovic, mais aussi les autres défenseurs, ne voulaient pas recevoir le ballon. Et cela rend les choses très faciles pour Gand", a-t-il expliqué pour VTM2.

La saison de Mitrovic, qui avait profité des suspensions de Jack Hendry et de Brandon Mechele pour grappiller du temps de jeu, ressemble de plus en plus à un chemin de croix...