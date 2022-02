Un client Betfirst fait sauter la banque

40 euros de mise pour un superbe résultat.... juste pour 8 matches.

Un habitant de Namur a fait un cashout sur un combiné à 8 sélections gagnant avec seulement une sélection restante. Au lieu des 30.303,58 euros potentiels, il sera content d’ajouter pas moins de la moitié de cette somme sur son compte bancaire.

Le pari combiné a été placé au Night Shop Day 14 Namur Gare, près de la gare de Namur. Les sélections étaient sur plusieurs matchs de football et sur différents marchés. La sélection la plus populaire était « Les deux équipes marquent », c’était le cas également pour la sélection sur le match de Ligue Two entre Carlisle - Port Vale, qui était encore ouverte, puisque le match sera joué mardi soir. Si les deux équipes ne parvenaient pas à trouver le chemin des filets, l’ ensemble du pari aurait été considéré comme perdant.

Un pari combiné est un type de pari où plus d’une sélection de pari est combinée en un seul pari. Dans ce cas précis, une mise de 40 € avec cote de 757,38 s’est transformée en 15,528 € en raison d’un cashout alors que sept des huit matches étaient joués.

Le cashout est le moyen idéal de gagner vos paris chez betFIRST avant le résultat final. Cette option est disponible aussi bien pour les paris en ligne que pour les paris placés en magasin.

