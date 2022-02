Le Sporting d'Anderlecht aimerait conserver Joshua Zirkzee

Le Néerlandais est prêté par le Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison.

Le Sporting d'Anderlecht s'est fait prêter Joshua Zirkzee (20 ans) par le Bayern Munich, mais sans option d'achat. Néanmoins, le RSCA veut essayer de garder l'attaquant néerlandais cet été, selon Het Nieuwsblad. Ses bonnes statistiques, 14 buts et 8 passes décisives, font de lui une valeur sûre. Cependant, ce sera tout sauf évident.

Le Néerlandais a encore un an de contrat au Bayern et sa valeur marchande est déjà estimée à 8 millions d'euros. Les Allemands voudront probablement le vendre pour récupérer de l'argent et les Mauves ne peuvent pas encore dépenser une telle somme. Une autre année en prêt ? La question est de savoir ce que Zirkzee voudra. L'année dernière, Lukas Nmecha a opté pour un championnat supérieur et le club bruxellois n'avait pas pu rivaliser. Anderlecht devra obtenir un ticket européen pour convaincre l'attaquant de rester à Bruxelles.