Peter Verbeke possible successeur de Marc Overmars à l'Ajax ?

L'Ajax Amsterdam a fait ses adieux à Marc Overmars cette semaine.

L'Ajax a connu une semaine mouvementée. Marc Overmars a dû démissionner de son poste pour cause de comportement, après avoir envoyé plusieurs messages inappropriés à des collègues féminines.

Le club cherche désormais son remplaçant le plus rapidement possible. Et selon Ajax Medium, plusieurs noms circuleraient dont celui de Peter Verbeke (Anderlecht), à côté de noms comme Marcel Brands ou encore Jordi Cruijff.