Wouter Vrancken reste prudent : "Il ne faut pas trop s'emballer"

Malines s'est imposé contre Ostende ce week-nd (3-0). Le club est actuellement septième au classement et compte quatre points d'avance sur le huitième. Le KaVé a également deux matchs en retard à jouer.

Malines a facilement pris la mesure d'Ostende ce week-end. "Je suis très satisfait du match que nous avons joué. C'était un peu une recherche dans la première demi-heure. Pas un seul ballon ne s'est approché de notre but. Dans le passé, nous avions l'habitude de forcer les choses lorsque nous avions du mal à passer. Vous vous mettez hors jeu et ensuite vous faites des erreurs. Cette fois, nous sommes restés calmes et avons trouvé les ouvertures."

C'était pourtant un défi. "Ostende a joué de manière très compacte. Si vous jouez dans ce bloc, il y a beaucoup de pression sur le ballon et vous vous rendez la tâche difficile. Nous avons trouvé les bonnes ouvertures et les choses sont allées de mieux en mieux après cela. Dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, il y a eu de très belles actions. On a continué, on a fait du bon boulot.

"Le top 8 reste notre objectif"

Il n'y a pas de joueurs dont Vrancken soit moins satisfait. "Je peux citer de nombreux joueurs qui ont fait un très bon match", a-t-il déclaré sans vouloir parler des Playoffs 1. "Le top 8 est toujours notre ambition. De nombreuses équipes se disputent encore les huit premières places. Ça va être une bataille. Il ne faut pas s'emballer. Nous devons garder les pieds sur terre et jouer comme nous venons de le faire. Même en défense dans les moments moins agréables, tout le monde a fait son travail. Nous essayons de poursuivre cette ligne de conduite avec tout le monde et de ne pas nous soucier d'un quelconque objectif."