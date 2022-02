Sur le départ à Chelsea, Azpilicueta a déjà reçu une offre

L'Espagnol pourrait filer en Liga.

Dans l’optique de renforcer son arrière-garde à moindre prix, le FC Barcelone a bel et bien placé ses pions pour le défenseur polyvalent et capitaine de Chelsea, César Azpilicueta (32 ans, 30 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), en fin de contrat en juin. Les Blaugrana proposent notamment un bail de deux ans, avec une troisième année en option, à l’international espagnol, selon les informations du journaliste italien de The Guardian, Fabrizio Romano.

Entre les deux parties, le dialogue est noué depuis décembre et la décision revient désormais à l'ancien Marseillais, qui n’a toujours pas communiqué ses intentions concernant son avenir, alors que les Blues espèrent encore le conserver.