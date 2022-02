Édouard Mendy ne digère toujours pas d'avoir été confondu

Quelques mois après avoir été confondu avec Benjamin Mendy, accusé d'agressions sexuelles, les médias anglais avaient commis l'erreur de mettre sa photo en illustration.

Édouard Mendy (29 ans, 27 matchs toutes compétitions cette saison) a toujours du mal à digérer. "C’est quelque chose qui m’a fortement dérangé. C’est une atteinte à mon image. Quand votre photo est associée à des choses que vous n’avez pas faites, ce sont des choses que je ne peux pas accepter parce que ma famille est bien sûr touchée par ces erreurs", a lâché le champion d'Afrique pour RTL.

"Aujourd’hui, je suis Mendy Édouard, de Chelsea. Comme les autres Mendy ont des prénoms et des appartenances à d’autres clubs. On parle de journaux de référence qui sont hyper lus et écoutés. Avoir ce manque de professionnalisme est tout simplement inacceptable", a conclu Mendy.