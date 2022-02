Villarreal et Danjuma reprennent la main face au Barça

Le sous-marin jaune est en pleine course pour l'une des 4 places pour la Ligue des champions.

Ce samedi, avant les rencontres des gros bas de LaLiga, Villarreal se rendait à Grenade en sachant que trois points de plus placeraient l'équipe à la quatrième place du classement.

Du coup, les hommes d'Emery prennent les choses en main et trouvent par deux fois l'ouverture en première période.. et deux fois par l'ancien Brugeois Danjuma, qui transforme un penalty avant de tromper une seconde fois le gardien local (34' et 39', 0-2).

En seconde période, ce n'est plus vraiment la même musique puisque Grenade fait le forcing. Une faute très stupide d'Aurier leur donne d'ailleurs un penalty, que transforme Luis Milla (61', 1-2). Les locaux ont alors beaucoup d'occasions avant de craquer sur un nouveau penalty donné à Villarreal à la suite d'une main, et c'est à nouveau Danjuma qui signe un triplé (81', 1-3). Dans les dernières secondes, Villarreal marque un quatrième but via Moi Gomez (90'+6, 1-4).

Au classement, Villarreal est donc à la quatrième place en attendant le déplacement du Barça à Valence. Grenade reste 17ème avec 4 points d'avance sur la zone rouge.