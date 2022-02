🎥 Dortmund écrase le Borussia Mönchengladbach !

Les Borussen se sont défoulés en fin de match.

Pas de Thomas Meunier, ni d'Axel Witsel - resté sur le banc - mais bien Thorgan Hazard présent au coup d'envoi de ce duel des Borussia. Dortmund devait gagner face aux anciennes couleurs de Marco Rose pour suivre la cadence du Bayern. C'est désomais chose faite, et de quelle manière !

Marco Reus ouvrait le score dès la 26e minute. Le capitaine du Borussia suivait bien une frappe de Malen repoussée par Sommer.

🤩 | Marco Reus opent de debatten in de Borussen derby! 🐝 #BVBBMG pic.twitter.com/HIhnkZscE0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 20, 2022

Le Néerlandais arrivait à tromper le Suisse quelques minutes après (32e). Plus de buts, avant que Dortmund décide d'enclencher la vitesse supérieure dans les 20 dernières minutes. Marius Wolf profitait d'un assist de Reus et triplait joliment la mise (70e).

💥 | Marius Wolf dient Mönchengladbach de doodsteek toe! 🗡️🐺 #BVBBMG pic.twitter.com/ujPYcdf1y5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 20, 2022

Monté au jeu quelques minutes avant, le prodige de 17 ans Youssoufa Moukoko marquait un quatrième but, avec un assist de... Marco Reus (74e).

68' Invallen

74' Scoren



De 17-jarige Youssoufa Moukoko doet ook zijn duit in het zakje! 👶✨ #BVBBMG pic.twitter.com/g9LRRnYOZv — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 20, 2022

Reus ponctuait son excellente prestation par un second but (82e), avant qu'Emre Can n'enfonce définitivement de pauvres Fohlen qui ne pointent qu'à la 13e place de Bundesliga.