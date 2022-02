Salzbourg souhaite s'offrir la nouvelle pépite ivoirienne

Depuis plusieurs années, le Red Bull Salzbourg se démarque sur le marché des transferts grâce à son incroyable réseau de scouting.

Depuis plusieurs années désormais, le Red Bull Salzbourg se démarque sur le marché des transferts en parvenant à attirer des immenses pépites venues de partout dans le monde, telles que Dominik Szoboszlai, Erling Haaland, Naby Keita ou encore Dayot Upamecano. Dans cette optique, le club autrichien suit grandement le jeune Karim Konaté, grand espoir du football ivoirien. A seulement 17 ans, le jeune attaquant de l'ASEC Mimosa fait déjà partie de l'équipe première des Elephants. Cette saison, Konaté a inscrit six buts en sept rencontres lors des compétitions continentales. Convoqué pour la CAN, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'Histoire à participer à la compétition.