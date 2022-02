🎥 Wolverhampton surprend Leicester, Dendoncker à l'assist

Duel de Diables ce dimanche en Angleterre.

Leander Dendoncker d'un côté, Youri Tielemans de l'autre. Deux joueurs formés à Anderlecht et Diables Rouges s'affrontaient aujourd'hui à Molineux. Et dans ce duel à distance, c'est le joueur des Wolves qui en sorti vainqueur.

Le Portugais Ruben Neves inscrivait le premier but de la partie (9e). Une frappe que ne pouvait qu'effleurer Kasper Schmeichel.

Les Foxes, en difficulté cette saison en championnat, revenaient dans le match à la 41e. Déjà passeur décisif cette semaine en Conference League, Tielemans donnait une somptueuse balle en profondeur à Marc Albrighton. L'Anglais centrait, et Ademola Lookman n'avait plus qu'à reprendre.

Un Belge qui s'illustrait, et le second qui ne tardait pas à le faire. Déjà buteur la semaine dernière, Dendoncker était aux aguets aux abord du grand rectangle et donnait en retrait à Daniel Podence. La frappe géniale du Portugais donnait la victoire aux hommes de Bruno Lage.

Score final : 2-1. Wolverhampton est 7e et est prétendant à l'Europe. Leicester n'a plus gagné en championnat depuis fin décembre.