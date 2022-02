Cette fois, c'est la bonne : Christian Eriksen va faire son grand retour sur les terrains

Le grand jour est enfin arrivé pour Christian Eriksen (30 ans). Le Danois, qui a signé librement pour Brentford cet hiver, sera dans le groupe des Bees ce samedi pour la rencontre face à Newcastle (16h).

Son coach, Thomas Frank, a d'ailleurs fait savoir que le milieu de terrain pourra jouer ses premières minutes depuis son accident cardiaque en juin dernier. "Christian Eriksen sera dans le groupe et il montera sur le terrain demain. C'est un grand jour pour nous tous et plus particulièrement pour Christian et sa famille", a-t-il annoncé en conférence de presse.

Une magnifique revanche !

"@ChrisEriksen8 will be in the squad and he will get on the pitch tomorrow. It’s a big day for all of us but especially Christian and his family" 🙏



An early line from Thomas Frank's pre-Newcastle press conference#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/yQfR9cw7J0