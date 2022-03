Nantes perd une valeur sûre, qui s'engage gratuitement à Francfort

Nantes, qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France après s'être défait du Monaco de Philippe Clément, va perdre l'une de ses plus belles pépites à la fin de la saison. En effet, Randal Kolo Muani va s'engager avec l'Eintracht Francfort. Cerise sur le gâteau pour les Nantais, l'attaquant de 23 ans qui a déjà trouvé le chemin des filets à dix reprises cette saison toutes compétitions confondues va s'engager gratuitement avec le club allemand. Kolo Muani a signé pour cinq ans avec les Aigles.

Welcome, Randal! 🦅👋



23-year-old striker Randal Kolo Muani will join the Eagles next season from @FCNantes on a five-year contract! ✍️#SGE pic.twitter.com/W4gYaQK2W1