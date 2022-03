Clarence Seedorf se convertit à l'islam

L'ancien international néerlandais l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

"Merci pour tous les gentils messages envoyés pour célébrer mon entrée dans la famille musulmane. Je suis très heureux et excité de rejoindre tous les frères et sœurs du monde entier", a écrit Clarence Seedorf (45 ans) sur son compte Instagram.

L'ancien joueur du Real Madrid, de l'Inter et de l'AC Milan a annoncé via le réseau social qu'il se convertissait à l'islam. "Ma chère Sophia en particulier m'a appris plus en profondeur sur l'Islam", a-t-il déclaré, lui qui entretient une relation avec la femme d'affaires musulmane Sophia Makramati.

"Je n'ai pas changé de nom et continuerai à porter celui qui m'a été donné par mes parents, Clarence Seedorf !", a-t-il ensuite annoncé. L'ancien international néerlandais (87 sélections) a effectué cette conversion à Dubaï, où il détient plusieurs projets d'investissement.