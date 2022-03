Leicester enchaîne et prive Leeds d'une première victoire sous Jesse Marsch

Les Foxes remontent à la dixième place du classement. Leeds, lui, s'enfonce encore un peu plus.

La première du remplaçant de Marcelo Bielsa, Jesse Marsch, sur le banc de Leeds United a été ponctuée par une défaite étriquée à Leicester ce samedi (1-0).

Malgré 19 tirs au but, les Peacocks n'ont pas réussi à tromper un très bon Kasper Schmeichel. Après un une-deux avec Kelechi Iheanacho, c'est Harvey Barnes qui trompait Meslier (67e). Leeds est tout simplement le club qui réussit le mieux à Barnes : il a marqué à chaque fois qu'il a joué contre eux (4 fois), et c'est le club contre lequel il a inscrit le plus de buts en carrière. Youri Tielemans a joué les 90 minutes.

Leicester sort un peu la tête de l'eau. Les Foxes enchaînent leur deuxième victoire de rang et remontent à la 10e place du classement de Premier League. Leeds est actuellement sur une série catastrophique d'1 point sur 21 et compte un point d'avance sur le 17e, Everton, qui compte 3 matchs de retard. Le premier rélégable, Burnley, n'a que deux points de retard et doit rattrapper 1 match sans compter celui de ce week-end.