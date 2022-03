🎥 Manchester City écrase United grâce à un Kevin De Bruyne monstrueux

Après la victoire d'Arsenal à Watford, la 28e journée se poursuivait avec le choc attendu du week-end entre United et City.

Manchester City accueillait Manchester United, l'affiche opposait le leader actuel à une formation de United critiquée mais qui reste en course pour le top-4 voire le podium.

Titulaire et capitaine, Kevin De Bruyne lançait le derby après cinq petites minutes de jeu. Bien servi par Bernardo Silva à la première offensive, le Belge trompait De Gea d'une frappe à ras de terre et plantait son 50e but en Premier League au passage.

City restait dangereux mais c'est bien United qui égalisait. Bien lancé par Pogba, la frappe de Sancho (22e) faisait mouche.

Mais six minutes de jeu après, Manchester City reprenait l'avance grâce à De Bruyne une fois de plus (28e). Le Diable Rouge reprenait un ballon contré par la défense des Red Devils.

Après une première période très animée et marquée par le doublé de De Bruyne, City gardait la maitrise et le contrôle des débats. Mahrez (69e) triplait la mise, bien servi par KDB. Et en fin de match, l'Algérien s'offrait un doublé bien lancé par Gündogan. Son but était validé après consultation du VAR.

Elu Homme du Match, De Bruyne a été auteur d'une prestation XXL et a éclaboussé la rencontre de sa classe. City enfonce les Red Devils un peu plus dans la crise.