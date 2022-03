Décès de Jürgen Grabowski, champion du monde 1974

L'ancien international et champion du monde allemand est décédé à l'âge de 77 ans ce jeudi.

La presse allemande et internationale relate la mort de Jürgen Grabowski. La triste nouvelle a été confirmée par sa femme.

Ancien milieu offensif, il passera toute sa carrière à l'Eintracht Francfort, entre 1965 et 1980. En 526 matchs et 137 buts en club, il aura gagné la Coupe UEFA en 1980 et la Coupe d'Allemagne à deux reprises, en 1974 et 1975.

Comptant 40 sélections avec l'Allemagne de l'Ouest, il gagne le championnat d'Europe en 1972, avant de remporter la Coupe du monde deux ans après et de prendre sa retraite internationale.