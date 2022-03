Turquie : le Besiktas de Batshuayi se fait surprendre par Galatasaray, Chadli titulaire mais battu par Antalyaspor

Les Belges n'ont pas été à la fête ce lundi en SuperLig.

Michy Batshuayi a débuté la rencontre face au Galatasaray sur le banc puis est monté à la 39e à la place de Yalcin. Ce choc entre géants mal classés en SuperLig a tourné à l'avantage du Galatsaray, qui s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Akturkoglu. Le Besiktas est 8e, Galatasaray 11e. Batshuayi reste bloqué à 11 pions inscrits cette saison en championnat.

Cela ne s'est pas très bien passé non plus pour le Basaksehir, avec Nacer Chadli aligné en pointe. Antalyaspor et Haji Wright ont surpris les Stambouliotes (0-1). Le Basaksehir manque l'occasion de revenir à hauteur du Fenerbahce et reste 4e, à 23 (!) points d'un Trabzonspor leader autoritaire avec 70 unités.