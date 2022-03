Middlesbrough réagit à la demande de Chelsea : "Leur suggestion à la fois bizarre et sans aucun mérite"

Le pensionnaire de Championship droit affronter les Blues en FA Cup. Plus tôt dans la journée, le club londonien avait demandé à ce que la rencontre programmée au Riverside Stadium soit disputée à huis clos.

Si Chelsea demande à pouvoir jouer à huis clos, c'est parce que le champion d'Europe en titre ne peut pas vendre de billets à ses supporters en raison des sanctions du gouvernement britannique et estime donc que Middlesbrough aura un avantage.

Mais, l’actuel huitième de Championship n'a pas été attendri par la situation des Blues. "Nous sommes conscients de la demande de Chelsea de faire jouer le sixième tour de l'Emirates FA Cup samedi à huis clos et trouvons leur suggestion à la fois bizarre et sans aucun mérite. Toutes les personnes concernées sont bien conscientes des raisons pour lesquelles Chelsea a été sanctionné et que cela n'a rien à voir avec le Middlesbrough Football Club. Suggérer en conséquence que MFC et nos fans devraient être pénalisés est non seulement grossièrement injuste, mais sans aucun fondement. Compte tenu des raisons de ces sanctions, le fait que Chelsea cherche à invoquer "l'intégrité" sportive comme raison pour laquelle le match se joue à huis clos est extrêmement ironique. Nous attendons actuellement la notification officielle de la FA des prochaines étapes, mais soyez assurés que le MFC résistera aux actions de Chelsea dans les termes les plus forts", indique le communiqué du club de Championship.