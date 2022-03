Roman Bürki en partance vers une destination exotique

Roman Bürki (31 ans) ne vit pas des heures faciles au Borussia Dortmund. Propulsé titulaire après la retraite de Roman Weidenfeller, le Suisse n'a pas convaincu et les dirigeants du BVB lui ont alors préféré Gregor Kobel.

Plus en fin qu'en début de carrière, Bürki devrait prochainement s'engager en MLS, au St. Louis City FC, club que rejoindra Joao Klauss au terme de cette saison. C'est en tout cas le très fiable journaliste Fabrizio Romano qui l'affirme. Le Suisse, sous contrat jusqu'en 2023 avec Dortmund, aurait déjà trouvé un accord verbal avec le club américain.

Borussia Dortmund goalkeeper Roman Bürki has reached verbal agreement with St. Louis City in MLS, as per @ManuelVeth. The deal is not signed yet but fully agreed. 🇺🇸🇩🇪 #MLS



Bürki will discuss final details this week in order to announce his transfer to St. Louis City soon.