La sélection du Maroc pour les barrages de la Coupe du monde

L'on connait désormais les joueurs qui défendront les couleurs des Lions de l'Atlas les 25 et 29 mars prochains pour les barrages à la Coupe du monde contre la RDC.

Des têtes bien connues, avec Tarik Tissoudali, Selim Amallah, Sofiane Chakla, et les frères Mmaee.

A noter également qu'Abde Ezzalzouli (FC Barcelone) a été sélectionné alors qu'il avait refusé de disputer la CAN avec le Maroc.

Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont reçu une préselection de la part du sélectionneur Vahid Halilhodžić, mais ont quant à eux refusé l'invitation.

Your TEAM 🔥🔥🔥 Plenty of support for the Atlas Lions! Ready to fight for our #WorldCup ticket! #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/VGT7mXoTs0