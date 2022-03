Seraing boosté pour la dernière ligne droite : "Nous pouvons parler d'un déclic"

Avec sa victoire lors du derby liégeois au Standard, le RFC Seraing a fait le plein de confiance et est boosté pour la dernière ligne droite.

Seraing a retrouvé des couleurs après son succès au Standard. "Nous sommes boostés après avoir gagné ce derby. Une victoire historique et trois points de plus au compteur. Il faut gagner désormais les trois derniers matchs et montrer la même détermination que celle présente à Sclessin", a confié Georges Mikautadze en conférence de presse. "Nous pouvons parler d'un déclic. Nous voulons nous sauver, et pourquoi pas avant les barrages. Tout peut arriver dans le football", a souligné l'international géorgien.

Actuel barragiste avec 26 points, le promu sérésien n'est plus qu'à cinq longueurs d'Eupen qui occupe la seizième place, synonyme de maintien. "Nous n'allons pas dire que nous ne regarderons pas ce qu'il se passe devant nous. Eupen joue samedi avant notre rencontre, et j'espère qu'ils feront un mauvais résultat. De notre côté, il faudra battre OHL et confirmer. Tout le monde doit être à 100% pour cette dernière ligne droite", a conclu Mikautadze.