Monaco s'est offert le PSG : "Mes joueurs ont joué avec des c**illes"

Le coach de l'ASM s'est montré satisfait de la prestation de ses hommes.

Jour de (grande) victoire pour l'AS Monaco de Philippe Clement. Eliminé en semaine en Europa League contre Braga, l'ASM a surpris tout le monde en s'imposant 3-0 au Louis II face au Paris Saint-Germain.

"On doit regarder devant", a déclaré Clement en conférence de presse après le match - dans des propos relayés par L'Equipe. "Beaucoup de clubs restent sur de la frustration après une élimination en Coupe d'Europe."

L'ancien T1 du Club de Bruges est satisfait de l'évolution du jeu de son équipe. "On a mis en place un pressing. C'est un style de jeu que je veux voir. On est désormais capable de faire ça, de plus en plus longtemps durant un match. On va encore beaucoup grandir comme équipe. C'est le style de jeu que je veux voir avec cette équipe.

Lors des matches précédents, on a essayé de le faire, sans efficacité. D'ailleurs, on en a manqué aussi en fin de match. Beaucoup de jeunes jouent aussi. Et ils leur arrivent de ne pas toujours faire de bonnes choses. On doit continuer à grandir et avoir de l'expérience ensemble."

Malgré des débuts compliqués, le Monaco de Clement a déjà battu l'OM et le PSG. "Je parle avec les joueurs. Je veux plus de régularité. Je suis derrière les joueurs à ce niveau. Un match comme aujourd'hui doit être une référence. Comme contre Lyon. Mais ce n'était que 45 minutes. Quand on joue comme ça, c'est beaucoup plus plaisant. Mais la motivation a toujours été là. Il y a tellement d'attente avant un match que, si cela ne se passe pas comme ils le veulent dès le début, ils deviennent nerveux. Il faut travailler là-dessus."

"Je n'ai pas été étonné par mes joueurs. Je suis très content de la réaction collective. Les joueurs ont montré beaucoup d'agressivité positive et la volonté de jouer vraiment haut, avec beaucoup de foi, et de c**illes..." a-t-il déclaré, avant de remercier les fans et ses joueurs. "Désormais, j'espère que les supporters vont nous aider en cette fin de saison. C'est mon anniversaire dans deux jours, je remercie les joueurs pour ce cadeau."