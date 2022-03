Le cas Neymar fait de plus en plus parler au PSG: "Il arrive à l'entraînement à la limite de l'ébriété"

Selon les médias français et les supporters locaux, Neymar fait partie des plus grands responsables de la mauvaise saison du Paris Saint-Germain.

Une chose est certaine, la saison du Paris Saint-Germain est presque entièrement à jeter à la poubelle. Même si le titre de champion de France semble acquis, les Parisiens ont été prématurément éliminés par Nice en Coupe de France ainsi que par le Real Madrid en Ligue des Champions. De plus, Paris vient de subir en un mois deux défaites très salées en championnat: un revers 3-1 sur la pelouse de Nantes le 19 février dernier, et une véritable claque reçue ce dimanche par le Monaco de Philippe Clément, 3-0.

Evidemment, cette situation ne ravit ni les supporters, ni les journalistes français qui souhaiteraient probablement voir un Paris Saint-Germain bien plus imposant sur la scène européenne vu les moyens investis depuis plusieurs années. Tout le monde cherche un responsable principal, et au niveau des joueurs, il semble tout trouvé: Neymar. Dans l'After RMC, Daniel Riolo, célèbre journaliste français, en a rajouté une couche sur le comportement de l'avant brésilien, déjà fortement critiqué dans la capitale française : "Neymar ne s’entraîne plus. Il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé. Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance."