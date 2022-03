Onuachu, Lang, Gomez: Une partie du top 10 du Soulier d'Or tire la langue en 2022

Plusieurs joueurs du top 10 du Soulier d'Or 2021 connaissent un début d'année 2022 décevant.

En janvier dernier, Paul Onuachu, contre les attentes, remportait son premier Soulier d'Or, devant Noa Lang et Charles De Ketelaere. Au sein du top 10 de ce classement, plusieurs joueurs connaissent un début d'année 2022 plus difficile, voire décevant.

1. Paul Onuachu (333 points)

En 2021, l'attaquant nigérian a littéralement transformé tous les ballons qu'il touchait en buts. 19 buts en additionnant le deuxième tour et les Play-Offs de la saison dernière, douze buts lors de ce début de saison. Ce n'était certes pas lui qui était le grand favori pour remporter ce Soulier d'Or 2021, mais on ne peut pas dire qu'il l'ait volé. Cependant, cette année 2022 est bien plus compliquée pour lui. En trois mois, Paul Onuachu a inscrit quatre petits buts. Bien loin de ses standards de l'année dernière. Moins adroit que l'année dernière mais également mois bien servi par ses coéquipiers, Onuachu peine, pour le moment, à assumer ce statut de meilleur joueur du pays.

2. Noa Lang (272 points)

Il est peut-être la plus grande déception de ce début d'année. Depuis l'intronisation d'Alfred Schreuder sur le banc brugeois, Noa Lang est plutôt considéré comme un joker de luxe que comme un titulaire à part entière. Une décision qui divise d'ailleurs l'entraîneur et sa direction, qui souhaite que le jeune néerlandais soit bien plus mis en valeur afin de le vendre cet été à un meilleur prix. En 2022, Lang a délivré deux passes décisives sans inscrire le moindre but. Décevant.

8. Sergio Gomez (43 points)

Il est peut-être la plus grosse contradiction de ce classement. Absolument excellent en début de saison dans une équipe d'Anderlecht qui peinait à trouver la bonne recette, Sergio Gomez avait, en décembre, des statistiques de 6 buts et 13 passes décisives qui faisaient pâlir un paquet d'arrières gauches en Europe. En 2022, le jeune joueur espagnol est rentré dans le rang. Certainement pas de quoi s'inquiéter voire menacer sa place de titulaire, mais Gomez n'a délivré qu'une maigre passe décisive depuis le premier janvier, lors de la rencontre retour de Coupe de Belgique face à Eupen. Une baisse de régime surprenante si l'on tient compte que depuis la fin de l'année 2021, Anderlecht preste probablement à son plus haut niveau depuis plusieurs saisons.

9. Lukas Nmecha (42 points)

Parti l'été dernier vers la Bundesliga et Wolfsburg contre la somme de 8M€, Lukas Nmecha peine à s'imposer en Allemagne. Après une saison 2020-2021 excellente à Anderlecht, ponctuée de 21 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, le jeune attaquant allemand était parti vers la Bundesliga afin de tenter de s'imposer progressivement au plus haut niveau européen. Après un début de saison intéressant et six buts inscrits en l'espace de quinze rencontres de championnat, l'attaquant formé à Manchester City a subi une lourde blessure à la malléole en toute fin d'année 2021. De retour de blessure il y a trois rencontres, Nmecha était titulaire pour la première fois en 2022 ce week-end, face à Leverkusen. Il est désormais important pour lui de faire à nouveau trembler les filets après cette trêve internationale afin de ne pas tomber dans une période de doutes.