Dieumerci Ndongala avant RD Congo-Maroc : "Les deux matchs d'une vie"

La République Démocratique du Congo reçoit le Maroc ce vendredi 25 mars lors du barrage aller de la Coupe du monde 2022 en zone Afrique.

Le barrage aller a lieu à Kinshasa ce vendredi. Les Léopards ont tenter de prendre une option contre les Lions de l’Atlas dans un bouillant stade des martyrs. Pas convoqué par son sélectionneur Hector Cuper, Dieumerci Ndongala va encourager les siens depuis Chypre. "Un peu déçu de ne pas être sélectionné, mais on m'a dit qu'Hector Cuper était attentif. Là, il a formé un groupe et on va être derrière eux à 100%. Je suis confiant et j'ai un bon feeling même si le Maroc est une nation très forte", nous confie l'ancien joueur de Charleroi et du Standard.

"Cela fait depuis 1974 que nous attendons de pouvoir disputer à nouveau un Mondial"

Les coéquipiers de Samuel Bastien et Merveille Bokadi rêvent de décrocher la deuxième qualification pour une Coupe du monde pour leur nation depuis 1974 (Zaïre à l’époque). "Il faudra s'imposer à la maison puis confirmer chez eux à Casablanca. Nous avons beaucoup de qualités au sein de notre équipe. J'ai un peu parlé avec Polo (Paul-José Mpoku) aujourd'hui. Ils préparent calmement la rencontre et sont concentrés. Ce sont les deux matchs d'une vie pour le peuple congolais. Cela fait depuis 1974 que nous attendons de pouvoir disputer à nouveau un Mondial. Tout le pays attend et est prêt pour ce match", a souligné le joueur de l'Apoel Nicosie qui est encore en course pour le titre avec son club.

"Nous sommes à cinq points du leader actuel à sept journées de la fin. Nous faisons tout pour rattraper Limassol et devenir champion. Il faut en tout cas faire partie des deux premiers pour pouvoir disputer les préliminaires de la Ligue des champions", a expliqué l'ailier. "Je suis satisfait globalement de ma saison et j'espère retrouver la sélection par la suite", a-t-il conclu.