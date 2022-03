Le milieu de terrain du PSG est à genoux, comme tout son pays.

Comme en 2018, l'Italie ne participera pas à la Coupe du monde 2022. Une énorme désillusion pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti (29 ans), au fond du trou après la défaite contre la Macédoine du Nord (0-1).

"Maintenant, c'est dur, c'est difficile à comprendre, c'est une grosse déception. Nous avons dominé, nous avions l'obligation de gagner, nous étions supérieurs. C'est un gros cauchemar. On aurait pu faire mieux, le foot c'est comme ça. C'est dur, c'est dur à expliquer. Avec l'équipe qu'on a, on avait tout pour jouer la Coupe du monde. J'ai connu le plus grand bonheur cet été et je serai toujours fier de mes coéquipiers. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même, mais ce soir ça n'a pas suffi", a soupiré le champion d'Europe pour la Rai.