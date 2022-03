Chiellini et l'Italie n'iront pas au Mondial 2022 : "C'est difficile à expliquer"

Les Italiens se sont fait surprendre lors de la demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le choc a été plutôt lourd pour les supporters de l'équipe nationale italienne jeudi soir : pas de Coupe du monde 2022. Le résultat de la défaite face à la Macédoine du Nord (1-0) en demi-finale des barrages pour le Mondial.

"C'est difficile à expliquer, c'est une grande désillusion. On a fait un bon match, il nous a juste manqué de réussir à marquer. On n'a pas été présomptueux, on ne peut pas nous faire ce reproche, mais il nous a manqué quelque chose", a confié Chiellini après la rencontre dans des propos retranscrits par l'Equipe.

"Je suis fier de mes coéquipiers et de cette équipe, il est clair que nous sommes détruits, tous les adjectifs que vous voulez... On doit repartir."

Le défenseur de 37 ans a-t-il disputé son dernier match avec la Squadra ? "Ce n'est pas le moment de parler de ça..."