Donnarumma pointé comme responsable: "Il a été distrait"

Ces dernières semaines, le meilleur joueur du récent Euro en prend pour son grade.

Le monde du football va décidément très vite. Nommé meilleur joueur de l'Euro l'été dernier et déterminant dans le sacre de l'Italie, le gardien Gianluigi Donnarumma (23 ans, 41 sélections) vit une période très difficile. Moins performant cette saison, l'international italien a suscité de sérieux doutes dans son pays ces derniers mois en raison de son utilisation au Paris Saint-Germain. En manque de confiance après sa récente bourde contre le Real Madrid (1-0, 1-3) en Ligue des Champions, l'ancien Milanais a connu un nouvel échec, cette fois-ci avec sa sélection, face à la Macédoine du Nord (0-1) jeudi lors des barrages de la Coupe du monde 2022.

Et si les médias transalpins déplorent le manque d'efficacité de la Squadra azzura, le portier se retrouve également ciblé par les critiques ! Noté 4,5/10 par La Gazzetta dello Sport, le Parisien a eu "à négocier que des passes en retrait, jamais inquiété par le pressing macédonien. Jusqu'à ce tir de loin. C'est malheureux mais un but comme celui-ci ne peut pas être encaissé", peut-on lire. Avant un message encore plus tranchant : "Donnarumma n'est plus lui-même. Il restera titulaire s'il redevient Donnarumma."

Dans le même temps, La Repubblica le juge "distrait" et voit même une "malédiction" qui continue en lui attribuant un incisif 4/10. Pointé du doigt à l'unanimité, le "spectateur" Donnarumma a une grosse responsabilité dans ce fiasco selon Sky Italia. "Pendant 85 minutes, il a applaudi à distance ses coéquipiers car le ballon voyageait loin de sa surface. Mais lorsqu'il a dû s'employer sur un tir anguleux de Trajkovski sorti de nulle part, il n'avait pas encore terminé son rodage", a fustigé le média. Dur...