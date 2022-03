Marcos Alonso pense avant tout aux employés de Chelsea

Il est revenu sur la situation compliquée à laquelle le club londonien se retrouve confronté, en raison des liens de son propriétaire, Roman Abramovitch, avec le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui mène actuellement une guerre en Ukraine.

Le back gauche de Chelsea, Marcos Alonso (31 ans, 19 matchs et 1 but en Premier League cette saison), est revenu sur la situation compliquée à laquelle le club londonien se retrouve confronté, mais l’Espagnol pense avant tout aux employés des Blues.

"On parle beaucoup entre nous et je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Mais nous, les joueurs, nous devons nous concentrer pour continuer à gagner des matchs. C'est une situation compliquée mais extérieure à l’équipe. Les joueurs se concentrent sur le fait de continuer à gagner des matchs, de rassurer les travailleurs et les fans, car Chelsea est bien plus grand qu'un propriétaire", a souligné l’international espagnol auprès d'El Mundo

"Il est clair que l'important, dans le cas où les choses empireraient, ce sont les employés du club et non pas les footballeurs. Les plus importants, ce sont eux et que le club puisse continuer à fonctionner comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui", a conclu Alonso.