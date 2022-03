Jérémy Perbet : "Je ressens à nouveau cette symbiose avec le public et la direction"

Ce week-end, le RFC Liège a pris la mesure de Dender (3-0) lors de la 26ème journée de Nationale 1. Grâce à ce succès, le matricule 4 réintègre le top 4 à six journées de la fin de la phase classique.

Après le partage contre Dessel le week-end dernier, le RFC Liège a renoué avec la victoire ce dimanche après-midi après son succès contre Dender. C'est Jérémy Perbet qui a ouvert le score rapidement durant cette rencontre. Une véritable satisfaction pour le joueur après ses deux buts annulés la semaine dernière. "Beaucoup de frustration cette semaine car je déteste l'injustice, et j'ai ressenti ce sentiment contre Dessel. J'aurais mérité d'avoir ces deux goals et Liège aurait mérité de gagner et de battre le leader actuel, mais c'est ainsi et il faut aller de l'avant. Le but d'aujourd'hui me libère et a mis l'équipe dans de bonnes dispositions pour débuter la rencontre", a souligné l'ancien joueur d'OHL.

Le matricule 4 vient d'enregistrer deux clean sheets de suite. "Nous retrouvons cette solidité défensive et avons concrétisé directement nos occasions. Toutefois, je suis quelqu'un de perfectionniste et je pense que nous pourrions encore mieux gérer nos opportunités sur nos reconversions offensives. Retenons le positif, nous avons changé la donne et il faut confirmer", a-t-il ajouté.

Les Sang et Marine réintègrent le top 4 grâce à ce succès. "Nous aurions mérité le 6 sur 6, mais c'est le football. Cela prouve que nous sommes bien présents et avons repris confiance aussi. Il y a plus de légèreté dans ce groupe car nous nous sommes remis en question. Je ressens à nouveau cette symbiose avec le public et la direction", a précisé le meilleur buteur de Nationale 1. "Pour un attaquant, c'est important de marquer. J'ai encore envie à mon âge de prouver que je peux être présent et décisif. C'est toujours magnifique de marquer à la maison devant notre public", a conclu Perbet.