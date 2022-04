"Les Diables? C'est l'étape suivante pour moi"

L'ancien joueur du Standard semble toujours avoir de l'ambition, malgré son faible temps de jeu en Bundesliga.

Parti en Bundesliga, du côté de Fribourg, Hugo Siquet a profité du rassemblement des U21 pour avoir un peu de temps de jeu, lui qui n'a pas encore joué la moindre minute avec son nouveau club.

Cependant, le jeune joueur ne veut cependant pas oublier les Diables Rouges.: "C’est l’étape suivante pour moi, ça me semble logique", a déclaré Siquet à la RTBF. Mais je ne me fixe pas de délai : si ça vient dans un an, ce sera bien… et si c’est dans deux ans, ce sera bien aussi (clin d’œil). Je travaille pour, mais aujourd’hui c’est un peu tôt : il faut d’abord bosser en club, et le reste suivra. Mes amis Arthur Theate et Charles De Ketelaere y sont aujourd’hui, j’ai déjà participé à trois séances avec les A… et j’ai même failli les accompagner pour le match en Belarus."

"Le plus fort des Diables ? C’est général : le niveau, la vitesse, l’intensité, tout est plus haut. Mais je ne me prends pas la tête : chez les jeunes, j’étais souvent celui dont personne ne parlait… et puis tout à coup, ma carrière s’est accélérée. Parfois, ça va trop vite… surtout pour ma famille et ma copine, qui ne me voient plus beaucoup..."