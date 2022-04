Ligue 1 : Philippe Clement respire; Foket, Faes et Busi surpris en fin de match; l'OL s'impose de justesse

Place à la 30e journée de Ligue 1 avec plusieurs rencontres en journée, en attendant PSG-Lorient ce soir.

Lyon - Angers

C'est depuis le banc que Jason Denayer assistait à l'ouverture du score de Dembélé (26e). Après le repos, Mathias Lage (50e) égalisait avant que Dembélé ne plante son doublé (52e). Cette fois l'avance était de courte durée, et Boufal (59e) égalisait pour le SCO. Mais Tetê (80e), monté au jeu deux minutes plus tôt, propulsait Lyon vers la victoire.

Metz - Monaco

Ben Yedder (46e) mettait l'ASM aux commandes. Amadou (63e) égalisait pour les Messins mais Boadu (73e) offrait finalement la victoire aux troupes de Philippe Clement.

Saint-Etienne - Marseille

L'OM a émergé dans ce match rejoué face aux Verts, qui coulaient après avoir pris l'avance grâce à Bouanga (9e). Payet sur penalty (45e+1), Kolodziejczak contre son camp (60e), Dieng (69e) puis Harit (73e) lançaient l'OM vers la victoire.

Troyes - Reims

Un but de Ripart en toute fin de match (90'+3) a mis fin à la série de cinq match sans défaite de Reims et ses Belges (Foket, Faes et Busi tous titulaires).

Clermont - Nantes

0-1 Blas (43e), 1-1 Khaoui (58e), 1-2 Chirivella (62e), 2-2 Abdul Samed (63e), 2-3 Kolo Muani

Montpellier - Brest

0-1 Satriano (69e), 0-2 Honorat (79e), 1-2 Savanier (90e+3)