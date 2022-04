La bataille pour le podium fait rage en Ligue 1 : "Rester les chassés et pas les chasseurs"

L'OM et Dimitri Payet doivent rester la tête sur les épaules en cette fin de saison.

L'Olympique de Marseille s'est imposé hier 2-4 sur la pelouse de Saint-Etienne. Un résultat important pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui devront batailler dans une course au podium terriblement dense.

Buteur sur penalty, Dimitri Payet s'est exprimé au micro de La Provence après la rencontre. "C’est important. Mais d’un week-end à un autre, ça peut vite évoluer, on peut passer de la deuxième à la quatrième place et vice versa. Maintenant, en étant deuxièmes, nous avons notre destin entre nos mains, à nous de gagner nos matches pour rester les chassés et pas les chasseurs." L'OM a encore du boulot s'il veut réussir sa fin de saison, avec notamment des quarts de finale de Conference League à jouer contre le tombeur de Gand, le PAOK.